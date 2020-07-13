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В США застрелили известного рэпера

Комментариев: 1
В своем автомобиле был застрелен 30-летний популярный рэп-исполнитель. В полиции считают, что убийство заранее спланировано. У музыканта остались двое детей.
Прибывшие медики констатировали смерть рэпера на месте происшествия
Прибывшие медики констатировали смерть рэпера на месте происшествия
Instagram/lilmarlo_1

В американском городе Атланта в штате Джорджия был убит рэпер Рудольф Джонсон, более известный как Lil Marlo. Он был застрелен за рулем своего авто. Музыканту было 30 лет, пишет TMZ ссылаясь на полицию.

Полицейские полагают, что убийство рэп-исполнителя было спланированным. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

У Lil Marlo остались сын и дочь.

Музыкант стал известен благодаря трекам 1st N 3rd, F**em, The 9 + Z6ne.

Напомним, что в Канаде был убит 21-летний рэпер. По нему и его приятелю открыли стрельбу из автомобиля.

Также сообщалось, что в США застрелили рэпера Pop Smoke.
 

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Теги: США, смерть, полиция, убийство, рэпер, умер, рэп, убит
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
YO_ZURI    13.07.2020, 11:08
Оценка:  0
YO_ZURI
суки всех рэперов перебьют , наверное Амерам так надоел черножопый рэп что они решили от него избавится в корне
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