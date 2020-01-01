В Армении заявили о новом обстреле со стороны Азербайджана

Армянская сторона дала соразмерный ответ на обстрел азербайджанской армии, утверждают в Минобороны Армении.

Вооруженные силы Азербайджана утром в понедельник возобновили обстрел позиций армянских военных. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник, 13 июля.

"После двух-трехчасового перерыва противник возобновил огонь по позициям ВС Армении. С армянской стороны дан соразмерный ответ. Не исключено, что число потерь со стороны противника увеличится", – отметила Степанян.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.

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