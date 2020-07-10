Экс-министр США рассказала о предложении Трампа продать Пуэрто-Рико

После урагана, накрывшего остров в 2017 году, Дональд Трамп предлагал "продать" его или "избавиться" от него, заявила бывшая чиновница.

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико - остров, находящийся под американским управлением. Об этом заявила бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times в понедельник, 13 июля.

По словам Дюк, после разрушительного урагана на Пуэрто-Рико в 2017 году Трамп предлагал "продать" остров или "избавиться" от него.

"Знаете, идеи, исходящие от президента, были больше идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива", - сказала Дюк.

При этом экс-чиновница добавила, что идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не обсуждалась после того, как Трамп озвучил ее.

Напомним, что жертвами урагана в Пуэрто-Рико стали почти 3000 человек. Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 2975 человек.

Позже Трамп обвинил демократов в завышении числа жертв урагана в Пуэрто-Рико. Члены Демократической партии якобы хотели сделать так, чтобы "он выглядел как можно хуже".

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