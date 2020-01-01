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Эрдоган заявил, что не учтет мнение других стран по Айя-Софии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение по смене статуса Святой Софии суверенным правом..
 
Мнение других стран не повлияет на решение Анкары в вопросе смены статуса Собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.
 
"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - отметил он.
 
Еще президент отметил что те, кто критикуют Турцию, "не могут бороться с исламофобией на своей территории". Он также назвал это решение суверенным правом.
 
Как известно, 10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Объект будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.
 
Позже сообщалось, что ряд европейских стран осудил решение Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.

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Теги: Турция, Собор, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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