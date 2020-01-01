Весь экипаж судна USS Bonhomme Richard эвакуирован. К тушению возникшего пожара привлечены пожарные корабли.

В результате взрыва и последующего пожара на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек. Об этом сообщило командование надводными силами ВМС США в Twitter в понедельник, 13 июля.

"Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни", – говорится в сообщении.

Указано, что весь экипаж судна эвакуирован. К тушению возникшего пожара привлечены пожарные корабли.

"Со всеми кораблями в порту были установлены контакты и направлены пожарные команды для оказания возможной помощи в тушении пожара", – сообщили в командовании.

Кроме того, от горящего корабля к другим причалам были отправлены эсминцы USS Fitzgerald и USS Russell.

Cмотрите фотогалерею: При взрыве на корабле ВМС США пострадал 21 человек

Ранее была названа возможная причина взрыва на борту корабля USS Bonhomme Richard. Возгорание началось на нижней грузовой палубе, где хранилось морское оборудование.

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