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В Болгарии четвертый день длятся антиправительственные акции

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Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест.
Протесты прошли в нескольких городах
Протесты прошли в нескольких городах
BGNES
 
В Болгарии уже четвертый день проходят антиправительственные протесты. Об этом сообщает DW.
 
 
Тысячи людей в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряда других городов, в том числе Бургаса, Варны и Пловдива с требованием отставки правительства премьера-консерватора Бойко Борисова. Демонстранты скандировали "мафия" и "в отставку".
 
В болгарском парламенте оппозиция уже инициировали голосование о недоверии премьеру Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля. Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила Борисова и его партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" в "мафиозно-олигархическом" стиле управления.
 
Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашения государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов. Глава государства Румен Радев, давний критик правительства Борисова, которого он обвиняет в связях с олигархами, возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.
 
В свою очередь, Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест. Он призвал демонстрантов "быть осторожными и не допустить пролития ни одной капли крови во время мирного протеста", отметив, что риторика ненависти "не приведет ни к чему хорошему".
 
Ожидается, что в понедельник, 13 июля, в Софии должна состояться очередная антиправительственная демонстрация. На четверг, 16 июля, организаторами протестов анонсированы общенациональные митинги.
 
Напомним, президент Болгарии Румен Радев 10 июля возглавил антиправительственный протест.

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Теги: протесты, Болгария, акция, премьер-министр
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Источник: korrespondent.net

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