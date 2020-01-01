Турбулентность вызвала панику у авиапассажиров

Пассажиры рейса авиакомпании IndiGo кричали, плакали и молились в ужасе, когда лайнер попал в турбулентность.

Во время рейса индийской авиакомпании IndiGo сильная турбулентность заставила пассажиров кричать от страха и молиться. Видео из салона самолета опубликовало издание Daily Express.

Инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда в Кашмир. Автор видеоролика вначале снимал крыло самолета из иллюминатора, а затем перевел камеру в салон.

Тряска вызвала панику среди пассажиров и некоторые люди начали громко молиться, кричать и плакать. Турбулентность длилась около двух минут и за это время самолет совершил два резких рывка.

Ранее сообщалось, что стюардесса поделилась своим опытом работы и рассказала о поступках пассажиров, которые ее и ее коллег возмущают больше всего.

Также сообщалось, что руководство аэропорта Суншань в столице Тайваня Тайбэе решило поддержать местных путешественников, которые из-за закрытого международного авиасообщения вынуждены оставаться дома.

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