Турбулентность вызвала панику у авиапассажиров
Во время рейса индийской авиакомпании IndiGo сильная турбулентность заставила пассажиров кричать от страха и молиться. Видео из салона самолета опубликовало издание Daily Express.
Инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда в Кашмир. Автор видеоролика вначале снимал крыло самолета из иллюминатора, а затем перевел камеру в салон.
Тряска вызвала панику среди пассажиров и некоторые люди начали громко молиться, кричать и плакать. Турбулентность длилась около двух минут и за это время самолет совершил два резких рывка.
Ранее сообщалось, что стюардесса поделилась своим опытом работы и рассказала о поступках пассажиров, которые ее и ее коллег возмущают больше всего.
Также сообщалось, что руководство аэропорта Суншань в столице Тайваня Тайбэе решило поддержать местных путешественников, которые из-за закрытого международного авиасообщения вынуждены оставаться дома.
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