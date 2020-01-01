Обстрел Азербайджаном позиций Армении показали на видео

Эскалация военного конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжается. Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения опорного пункта Армении.

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение. Видео удара армии Азербайджана по позициям Армении опубликовало Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что 13 июля эскалация конфликта продолжилась. Азербайджанские подразделения уничтожили на территории Армении опорный пункт, артиллерийские установки и автотехнику. Армянская сторона, по мнению азербайджанского ведомства, потери скрывает.

В Минобороны Армении заявили, что они не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам, а только нейтрализуют действия противника, в то время как азербайджанские действия носят провокационный характер.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.

Также сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана утром в понедельник возобновили обстрел позиций армянских военных.

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