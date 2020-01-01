COVID-19: в мире более 13 миллионов зараженных

Смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 571 тысячи человек.

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысила 13 млн человек. Об этом сообщил статистический портал Worldometer в понедельник, 13 июля.

На первом месте по числу заражений коронавирусом идут США (3,4 млн), за ними следуют Бразилия (1,8 млн), Индия (879 тысяч) и Россия (733 тысячи).

Указано, что смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 571 тысячи человек. При этом излечились около 7,6 млн пациентов.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты на утро понедельника достиг 73,3.

Напомним, в Украине уже третий день снижается прирост COVID-19. За минувшие сутки выявили 612 новых больных. Общее число выявленных случаев достигло 54 133.

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