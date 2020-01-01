Младенец заплакал на своих похоронах

В Индии новорожденная девочка, которую готовились предать земле, начала плакать. Родственники бросились к врачам, однако помощь опоздала и ребенок скончался.

В индийском городе Гогунда в штате Раджастан готовились похоронить новорожденную девочку. Неожиданно она начала плакать. Родители поспешили вызвать скорую помощь, но до ее приезда ребенок умер, пишет Times of India.

Девочка появилась на свет в четверг, 9 июля. Утверждается, что медсестра, которая ночью принимала роды, заявила, что ребенок мертв и в полиэтиленовом пакете отдала родителям.

Отец и мать отправились в родную деревню, чтобы похоронить новорожденную. Во время церемонии девочка начала плакать.

Родители помчались в медицинский центр, персонал которого вызвал карету скорой помощи, чтобы отвезти новорожденную в районную больницу. Однако бригада прибыла только через полтора часа. К тому времени ребенок умер.

Семья обвиняет сотрудников медцентра в халатности, те же свою вину не признают, утверждая, что официально они не констатировали смерть младенца и что малышку забрали без их ведома.

Напомним, что китаец вернулся домой живым после своей кремации и похорон.

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