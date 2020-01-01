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Китай ответил США на санкции против чиновников

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Пекин вводит санкции против двух сенаторов, конгрессмена и посла США по религиозным свободам.
Между США и Китаем новый конфликт из-за уйгуров
Между США и Китаем новый конфликт из-за уйгуров
Getty Images

Власти Китая в понедельник, 13 июля, объявили об ответных мерах на введение США санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Согласно сообщению МИД КНР, Пекин вводит санкции в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам.

Под ограничительные меры попадут сенаторы Марко Рубио, Тед Круз и конгрессмен Крис Смит, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Также Китай заявил Вашингтону протест в связи с законом о политике в области прав уйгуров, который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Этот так называемый закон намеренно искажает положение в области прав человека в Синьцзяне, злобно дискредитирует политику правительства Китая, попирает основные нормы международного права и международных отношений и является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Правительство и народ Китая выражают сильное возмущение и заявляют решительный протест", - говорится в заявлении МИД КНР.

В нем отмечается, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая гарантированы права всех нацменьшинств, проблема заключается в подрывной сепаратистской деятельности, которая представляет реальную угрозу для жизни населения.

В Пекине подчеркнули, что "дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая и иностранное вмешательство в них недопустимо". 

Ранее Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. А также предупредил американцев в Китае, что их могут задержать и депортировать за критику местного правительства. 

 

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Теги: США, Китай, санкции
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Источник: korrespondent.net

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