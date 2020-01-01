В Афганистане 13 силовиков погибли при нападении "Талибана"

Еще 11 афганских правоохранителей были ранены. Перестрелка между боевиками и силовиками длилась всю ночь.

В Афганистане по меньшей мере 13 силовиков погибли и еще 11 были ранены в результате нападений "Талибана". Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает TOLO News в понедельник, 13 июля.

"По меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности погибли и 11 получили ранения в результате столкновения с талибами в северо-восточной провинции Бадахшан и северной провинции Кундуз в воскресенье ночью", - сказано в сообщении.

В провинции Кундуз погибли шесть полицейских и еще девять получили ранения в результате нападения талибов на КПП. Перестрелка началась еще вчера в 21:00, а закончились в 6:00 утра.

Кроме того, сообщается о гибели семи сотрудников сил безопасности и двух раненых в одном из районов Бадахшана в результате нападения террористов.

При этом среди талибов также есть потери, но их число пока уточняется. В террористической организации еще не приняли ответственность за две атаки.

Напомним, что еще 26 мая власти Афганистана объявили масштабную амнистию исламистов. Из тюрем в ряде провинций страны уже вышли на свободу 900 сочувствующих радикальному исламскому движению.

При этом уже 28 июля в Афганистане 22 силовика погибли при нападении боевиков. Несколько атак произошло в провинции Пактия на востоке Афганистана, кроме того, боевики напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе страны.

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