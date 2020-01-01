В Германии "Робин Гуд" отобрал оружие полицейских

Мужчина, вооруженный луком и пистолетом, отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу. Продолжаются масштабные поиски.

В Германии на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в воскресенье мужчина, вооруженный пистолетом и луком, отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу. Об этом сообщает издание Baden Online.

В полицию города Оппенау поступило сообщение о вооруженном мужчине в лесной хижине. Полицейские прибыли на место и обнаружили, что мужчина вооружен пистолетом и луком.

Злоумышленник разоружил полицейских и скрылся в лесу. К поискам привлечены более 100 сотрудников полиции, несколько патрульных машин и три полицейских вертолета.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Неизвестный ворвался в почтовое отделение посреди дня, выстрелил из пистолета в потолок и забрал деньги из кассы.

Также сообщалось, что в американском городе Вэксхо, в штате Северная Каролина, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию баптистской церкви и пытался остановить службу.

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