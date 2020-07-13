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Главы МИД Евросоюза впервые встретились с начала пандемии

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что также будут обсуждаться отношения с Турцией, которые сейчас "не очень хорошие".
Встреча проходит впервые за четыре месяца
Встреча проходит впервые за четыре месяца
 
В Брюсселе впервые после четырех месяцев связи онлайн проходит встреча министров иностранных дел Евросоюза. Об этом сообщает ЕП.
 
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который председательствует на встрече, перед началом заседания в понедельник заявил, что "с нетерпением ждет" личной встречи с министрами после долгого периода видеоконференцсвязи, потому что "очень важно лично обсудить важные вопросы".
 
Обсуждать министры собрались, в частности, отношения с Анкарой.
 
"Вы знаете, что наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие, и я думаю, что это будет интересная дискуссия о том, как решить эту важную проблему", - цитирует Борреля пресс-служба Европейской службы внешних действий.
 
Как сообщалось, Греция продвигает на уровне ЕС санкции против Турции, однако Брюссель говорит, что этот вопрос - не на столе переговоров.
 
Министры также обсудят отношения с Латинской Америкой, ситуацию в Ливии, Венесуэле, Африке и Гонконге. Боррель ознакомит европейских дипломатов с результатами первой почти за два года встречи диалога Белград-Приштина.
 
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети, что правила дистанцирования на заседании "строго выполняются".
 
Напомним, что Брюссель отменил заседание из-за коронавируса в марте.

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Теги: Евросоюз, встреча, Брюссель, министр
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Источник: korrespondent.net

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