Главы МИД Евросоюза впервые встретились с начала пандемии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что также будут обсуждаться отношения с Турцией, которые сейчас "не очень хорошие".

В Брюсселе впервые после четырех месяцев связи онлайн проходит встреча министров иностранных дел Евросоюза. Об этом сообщает ЕП

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который председательствует на встрече, перед началом заседания в понедельник заявил, что "с нетерпением ждет" личной встречи с министрами после долгого периода видеоконференцсвязи, потому что "очень важно лично обсудить важные вопросы".

Обсуждать министры собрались, в частности, отношения с Анкарой.

"Вы знаете, что наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие, и я думаю, что это будет интересная дискуссия о том, как решить эту важную проблему", - цитирует Борреля пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Как сообщалось, Греция продвигает на уровне ЕС санкции против Турции, однако Брюссель говорит, что этот вопрос - не на столе переговоров.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети, что правила дистанцирования на заседании "строго выполняются".

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