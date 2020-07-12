Франция будет дополнительно проверять приезжих из "красной зоны"

Туристов из стран с активной фазой коронавируса обяжут проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту.

В аэропортах Франции туристов из стран "красной зоны" обяжут сдавать тесты на коронавирус. Об этом заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает RFI в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что тестировать людей будут с их добровольного согласия. При этом тест не будет делаться туристам, которые прошли проверку при вылете из страны, но вопрос карантина для таких туристов остается открытым.

Сейчас тесты находятся на этапе одобрения в Минздраве Франции. Предполагается, что нужно будет производить около двух тысяч тестов в день.

К тому же точной даты запуска в правительстве не называют, уточняя, что ограничения будут введены в ближайшие пару дней.

Напомним, что ранее итальянцы рассказали, кого они не хотят видеть у себя этим летом. Сами итальянцы наиболее привлекательными для себя странами для отдыха назвали Испанию, Финляндию и Норвегию. Хотя, большинство жителей Апеннин в этом году отпуск собираются провести дома.

Также сообщалось, что курортные страны Балкан изменили правила въезда для украинцев. Хорватия была единственной страной ЕС, принимавшей украинских путешественников без ограничений.

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