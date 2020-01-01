Бывшая секретарша мэра Сеула обвинила его в домогательствах

Экс-секретарша утверждает, что мэр приставал к ней и отправлял интимные фотографии через мессенджер Telegram.

Пак Вон Суна рассматривали как потенциального кандидата в президенты на выборах 2022 года Global Look Press

Бывшая секретарша погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна повторно обратилась в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах бывшего начальника. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.

Экс-секретарша утверждает, что мэр приставал к ней и отправлял интимные фотографии через мессенджер Telegram. В качестве доказательств она предоставила полиции свой телефон, в котором содержится вся переписка.

Бывшая подчиненная Пак Вон Суна заявила, что он якобы пытался пригласить ее в приватный чат в мессенджере даже после того, как она уволилась из городской администрации.

Ранее сообщалось, что мэра Сеула разыскивают после загадочного исчезновения. После продолжительных поисков его нашли мертвым в парке в центре столицы.

Предварительно следов насильственной смерти не обнаружили. Полиция предполагает, что Вон Сун покончил с собой.

Пак Вон Суна рассматривали как потенциального кандидата в президенты от либеральной партии на выборах 2022 года.

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