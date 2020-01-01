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Бывшая секретарша мэра Сеула обвинила его в домогательствах

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Экс-секретарша утверждает, что мэр приставал к ней и отправлял интимные фотографии через мессенджер Telegram.
Пак Вон Суна рассматривали как потенциального кандидата в президенты на выборах 2022 года
Пак Вон Суна рассматривали как потенциального кандидата в президенты на выборах 2022 года
Global Look Press
Бывшая секретарша погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна повторно обратилась в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах бывшего начальника. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.
 
Экс-секретарша утверждает, что мэр приставал к ней и отправлял интимные фотографии через мессенджер Telegram. В качестве доказательств она предоставила полиции свой телефон, в котором содержится вся переписка.
 
Бывшая подчиненная Пак Вон Суна заявила, что он якобы пытался пригласить ее в приватный чат в мессенджере даже после того, как она уволилась из городской администрации.
 
Ранее сообщалось, что мэра Сеула разыскивают после загадочного исчезновения. После продолжительных поисков его нашли мертвым в парке в центре столицы. 
 
Предварительно следов насильственной смерти не обнаружили. Полиция предполагает, что Вон Сун покончил с собой.
 
Пак Вон Суна рассматривали как потенциального кандидата в президенты от либеральной партии на выборах 2022 года.  

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Теги: Южная Корея, мэр, полиция, Сеул, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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