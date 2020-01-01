В Азии найдена "худшая работа в мире"

Чистильщики рек и каналов в Бангладеш, пожалуй, занимаются самой худшей работой на планете. Люди работают по пояс в воде с мусором.

Работу мусорщиков в столице Бангладеш городе Дакка британское издание Daily Mail назвало "худшей работой в мире". Уборщики чистят реки от бытовых отходов, находясь в воде с мусором.

Таблоид опубликовал фото, на котором работники очищают водоем. Мужчины работают в воде, полной мусора. Кто-то стоит по пояс, а кто-то даже под подбородок. Однако даже несмотря на такие условия, чистильщики улыбаются.

По информации издания, реки Бангладеш являются одними из самых загрязненных водоемов мира.

В стране любые отходы, включая промышленные, сбрасывают преимущественно в водоемы. Крупнейшая река в стране Буриганга признана биологически мертвой. Каждый день в нее попадает около 1,5 миллионов кубометров вредных веществ, включая химические и бытовые отходы, канализацию, медицинские выбросы, трупы животных. Однако жители столицы купаются в реке и стирают белье.

Только в прошлом году ежедневно уборщики мусора собирали более 200 тонн различноых отходов.

Как сообщалось ранее, Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни.

Также Korrespondent.net писал, что Барбадос ввел специальные визы для тех, кто на "удаленке". Таким образом правительство хочет привлечь работающих путешественников и уменьшить экономические последствия пандемии.

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