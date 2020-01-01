МИД Турции выдвинул ультиматум ливийским повстанцам

Отступление армии Хафтара из двух важнейших стратегических районов страны позволит избежать турецкого военного вмешательства.

Турецкие войска начнут операцию против Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, если ее подразделения не отойдут из Сирта и Джуфры. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он не отойдет, то наша решимость будет показана", - сказал он.

По словам Чавушоглу, при этом Турция считает политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса. Хотя в настоящее время поддерживается перемирие, оно не работает на интересы ливийского правительства, подчеркнул он.

"Потому что есть опасения, что Хафтар не искренен. Мы думаем, что он пытается выиграть время и снова готовится к атаке. Ливийское правительство считает, что сначала нужно увидеть дорожную карту. И если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие", - заявил глава МИД Турции.

Напомним, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал армию страны быть готовой к вторжению в Ливию. По его словам, главными целями вмешательства будет защита 1,2 тыс. км западной границы страны, а также восстановление стабильности в Ливии.

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