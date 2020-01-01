Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Столтенберг выступил за создание "глобального" НАТО

Комментариев: 0
Глобальный баланс сил смещается, и странам Запада нужно сохранить технологическое преимущество, считает Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай не является новым противником для НАТО
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай не является новым противником для НАТО
Redaktionsnetzwerk Deutschland

Североатлантический альянс в свете усиления роли Китая в мире должен стать более глобальным и активнее сотрудничать с такими партнерами как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в понедельник, 13 июля.

"Что касается позиции НАТО по отношению к Китаю, то нужно различать военное присутствие и политические инициативы. Я выступаю за новый, разумный всемирно-политический подход – более глобальную НАТО", – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что это не означает, что корабли НАТО должны теперь направляться к Южно-Китайскому морю.

"Глобальный баланс сил смещается, и мы должны сохранить наше технологическое преимущество", – отметил Столтенберг, указав на то, что сейчас Китай находится на пути к тому, чтобы стать лидером, в частности в области искусственного интеллекта.

Генсек НАТО также подверг критике действия Пекина в Гонконге, а именно принятие закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

"Китай тем самым демонстрирует то, что не разделяет наши представления о ценностях", – считает он. По его мнению, новый закон "подрывает идею "одна страна – две системы".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Китай для НАТО не является новым противником".

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что требование о повышении расходов стран НАТО до 2% ВВП поможет восстановить экономику государств блока после пандемии коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, Китай, Гонконг, Йенс Столтенберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь