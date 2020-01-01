В Германии два человека погибли при падении самолета

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в лесистой местности близ города Райнштеттен. Причина аварии выясняется.

В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета. Об этом сообщает местное издание Android Kosmos со ссылкой на полицию в понедельник, 13 июля.

Указано, что самолет упал в лесистой местности близ города Райнштеттен в воскресенье вечером. Погибли 61-летний пилот и его 54-летний пассажир погибли.

Причина крушения выясняется.

Ранее в Польше небольшой одномоторный спортивный самолет упал на территории частного домовладения. Пострадал только 69-летний пилот.

А в американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека – члены одной семьи.

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