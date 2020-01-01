Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии два человека погибли при падении самолета

Комментариев: 0
Сверхлегкий самолет потерпел крушение в лесистой местности близ города Райнштеттен. Причина аварии выясняется.
Авария самолета в Германии (архивное фото)
Авария самолета в Германии (архивное фото)
zdf.de

В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета. Об этом сообщает местное издание Android Kosmos со ссылкой на полицию в понедельник, 13 июля.

Указано, что самолет упал в лесистой местности близ города Райнштеттен в воскресенье вечером. Погибли 61-летний пилот и его 54-летний пассажир погибли.

Причина крушения выясняется.

Ранее в Польше небольшой одномоторный спортивный самолет упал на территории частного домовладения. Пострадал только 69-летний пилот.

А в американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека – члены одной семьи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Германия, крушение, погибли, погибшие, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь