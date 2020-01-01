Американка сорвалась с обрыва во время фотосессии с семьей

Туристка с семьей взобралась на вершину и решила сделать фото на память. Женщина подошла к краю обрыва, не удержалась и упала вниз с высоты 30 метров. Она погибла.

Жительница США Мария Андреа Сальгадо Лопез отправилась с семьей в Гранд-Каньон в штат Аризона. Там на смотровой площадке Mather Point она подошла к обрыву, оступилась и рухнула вниз с 30-метровой высоты. Туристка погибла на глазах у семьи, пишет The Sun.

59-летняя Лопез хотела сделать красивые кадры, поэтому сошла с тропы и подошла к самому обрыву. Она сделала неосторожный шаг, который стоил ей жизни – женщина упала в каньон. Позже ее тело нашли рейнджеры.

Как отмечают очевидцы, трагический инцидент произошел на глазах членов ее семьи.

"Я видела, как люди начали обнимать друг друга, пытаясь успокоить и оградить от увиденного. Тогда я поняла, что произошло что-то очень плохое…", - рассказала свидетель происшествия Мириам Вейнер.

У женщины остались дочь, два сына, супруг.

Погибшая Мария Андреа Сальгадо Лопез. the-sun.com

Ранее мы писали, что россиянка разбилась при попытке сделать селфи. Две отдыхающие поднялись на смотровую площадку в горах, чтобы насладиться живописным видом и сфотографироваться. Одна из туристок оступилась и упала в обрыв.

Сообщалось также, что в ОАЭ фотограф сорвалась со скалы во время съемки. Она пыталась сделать эффектные кадры рассвета.

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