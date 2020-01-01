Трамп как президент соврал больше 20 тыс раз - СМИ

Американский лидер позволял себе не соответствующие истине заявления по самым разнообразным внутренним и международным темам.

Рубеж в 10 тыс. лживых высказываний был преодолен Трампом в апреле 2019 года, по подсчетам СМИ

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе 2017 года до 9 июля сделал 20 055 публичных высказываний, противоречащих фактам. Об этом в понедельник, 13 июля 2020 г., сообщило издание Washington Post.

По его данным, не соответствующие истине заявления были по разным внутренним и международным темам, включая процесс импичмента, пандемию коронавируса и события вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Чаще всего президент США искажал действительность, говоря о том, что современное состояние американской экономики - лучшее за всю историю страны.

Кроме того, Трамп регулярно говорил о строительстве стены на границе с Мексикой и самом большом снижении налогов в американской истории, что также не является правдой.

Ранее американский лидер назвал "политической охотой на ведьм" и "фальшивкой" решение Верховного суда, обязавшего Трампа представить налоговые декларации прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet