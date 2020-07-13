В Польше украинку арестовали за поджог торгового центра

Ранее женщина уже совершала два другие преступления в этом же торговом центре, среди которых попытка кражи.

В Польше гражданку Украины подозревают в поджоге торгового центра в Гданьске, женщину уже арестовали на три месяца. Об этом сообщает Польское радио.

"В совершении поджога торгового центра Przymorze в Гданьске подозревается 32-летняя украинка. Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Причиненный ею ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около 3:00 утра. В тушении пожара приняли участие три пожарные подразделения", - говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что женщина облила бензином входные двери и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залившая часть магазинов на первом этаже. В результате этого нанесены огромные убытки.

Прежде чем осуществить поджог, женщина совершила два другие преступления в этом же торговом центре, рассказала старший аспирант полиции Гданьска Карина Каминская.

"Женщина дважды на территории магазина пыталась совершить ограбление. Женщина не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, применила насилие к охраннику, который вмешался в эту ситуацию. Женщина угрожала ему и оскорбляла его за его этническое происхождение", - сообщила она.

Украинке грозит до 10 лет заключения.

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