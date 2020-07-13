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В Польше украинку арестовали за поджог торгового центра

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Ранее женщина уже совершала два другие преступления в этом же торговом центре, среди которых попытка кражи.
Украинке грозит тюремный срок
Украинке грозит тюремный срок
 
В Польше гражданку Украины подозревают в поджоге торгового центра в Гданьске, женщину уже арестовали на три месяца. Об этом сообщает Польское радио.
"В совершении поджога торгового центра Przymorze в Гданьске подозревается 32-летняя украинка. Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Причиненный ею ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около 3:00 утра. В тушении пожара приняли участие три пожарные подразделения", - говорится в сообщении.
 
Правоохранители считают, что женщина облила бензином входные двери и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залившая часть магазинов на первом этаже. В результате этого нанесены огромные убытки.
 
Прежде чем осуществить поджог, женщина совершила два другие преступления в этом же торговом центре, рассказала старший аспирант полиции Гданьска Карина Каминская.
 
"Женщина дважды на территории магазина пыталась совершить ограбление. Женщина не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, применила насилие к охраннику, который вмешался в эту ситуацию. Женщина угрожала ему и оскорбляла его за его этническое происхождение", - сообщила она.
 
Украинке грозит до 10 лет заключения.
 
Напомним, в Польше правоохранители задержали двух граждан Украины, подозреваемых в нескольких кражах на строительной площадке.
 
Еще сообщалось, как в Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами.

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Теги: Польша, заробитчане, торговый центр, поджег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    13.07.2020, 17:40
Оценка:  0
Колишній-східняк
А поліцай на фотці малу нужду справляє, чи що?
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