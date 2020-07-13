В США почти сутки горит военный корабль
В Сан-Диего во время ремонтных работ возник пожар на нижней грузовой палубе военного корабля. Потушить огонь до сих пор не могут.
В порту американского Сан-Диего почти сутки горит десантный корабль USS Bonhomme Richard.
В связи с этим жителям города советуют не открывать окна.
"Южный ветер, …весьма вероятно, будет распространять дым от USS Bonhomme Richard на север вдоль шоссе I-15. Если вы находитесь в городе и окрестностях, особенно на севере, мы рекомендуем не открывать сегодня окна", - говорится в сообщении в Twitter местной службы наблюдения за погодой.
Отмечается, что от пожара распространяется "довольно едкий дым", хотя накануне в командовании ВМС США заявили, что дым не содержит токсичных примесей.
По данным командования надводными силами Тихоокеанского флота США, тушение пожара продолжалось и ночью, в том числе с использованием вертолетов, которые сбрасывали на корабль воду со специальных сливных устройств.
При тушении пожара пострадали более 50 человек.
Возгорание произошло накануне в 8.30 утра по местному времени. На борту находились около 160 моряков, пострадал 21 человек.
Также была названа возможная причина взрыва на борту корабля. Возгорание началось на нижней грузовой палубе, где хранилось морское оборудование.
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