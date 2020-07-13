В США почти сутки горит военный корабль

Отмечается, что от пожара распространяется "довольно едкий дым", хотя накануне в командовании ВМС США заявили, что дым не содержит токсичных примесей.

По данным командования надводными силами Тихоокеанского флота США, тушение пожара продолжалось и ночью, в том числе с использованием вертолетов, которые сбрасывали на корабль воду со специальных сливных устройств.

При тушении пожара пострадали более 50 человек.

Возгорание произошло накануне в 8.30 утра по местному времени. На борту находились около 160 моряков, пострадал 21 человек