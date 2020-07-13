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В Кении разбился военный вертолет

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Инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета погибли двое военных.
Причина катастрофы вертолета на данный момент неизвестна
Причина катастрофы вертолета на данный момент неизвестна
the-star.co.ke
 
Учебный военный вертолет ВВС Кении разбился при перелете из столицы страны Найроби в город Гарисcа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила кенийская газета Star.
 
По данным Минобороны Кении, инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета американского производства погибли двое военных.
 
Как сообщалось, во время посадки в афганской провинции Баглан разбился легкий многоцелевой военный самолет А-29 бразильского производства.
 
Напомним, ранее истребитель F-16CM разбился во время учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина.   

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Теги: авиакатастрофа, Кения, полет, ВВС, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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