В Кении разбился военный вертолет
Инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета погибли двое военных.
Учебный военный вертолет ВВС Кении разбился при перелете из столицы страны Найроби в город Гарисcа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила кенийская газета Star.
По данным Минобороны Кении, инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета американского производства погибли двое военных.
Как сообщалось, во время посадки в афганской провинции Баглан разбился легкий многоцелевой военный самолет А-29 бразильского производства.
Напомним, ранее истребитель F-16CM разбился во время учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина.
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