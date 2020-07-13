В Кении разбился военный вертолет

Инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета погибли двое военных.

Учебный военный вертолет ВВС Кении разбился при перелете из столицы страны Найроби в город Гарисcа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила кенийская газета Star.

По данным Минобороны Кении, инцидент произошел во время тренировочного полета, в результате падения вертолета американского производства погибли двое военных.

Напомним, ранее истребитель F-16CM разбился во время учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина.

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