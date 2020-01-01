Триллер в Польше. Фотофиниш на выборах президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок.

В Польше прошли президентские выборы. Победил действующий глава государства Анджей Дуда. Казалось бы, ничего удивительного. Однако, по сути, страна разделилась напополам. Первые экзит-поллы показали преимущество Дуды над кандидатом от оппозиции Рафалом Тщасковским в всего 0,8%, учитывая статистическую погрешность в 2% это давало надежду на победу обоим кандидатам.

И впервые в истории Польши в воскресный вечер оба кандидата объявили о своей победе.

“Вы видели эту прекрасную явку — почти 70%? Выиграть при такой явке восхитительно, спасибо моим соотечественникам”, — восклицал с позиции победителя Дуда.

“Я уверен, что мы победим! Нужно только подсчитать голоса, как только их подсчитаем, победим!”,— не сдавался Тшасковский.

Корреспондент.net собрал все подробности польского политического триллера.

Раскол

Как заявила Государственная избирательная комиссия Польши, по итогам подсчета 99,69% протоколов Дуду таки поддержали 51,21% избирателей, пришедших на участки, Рафала Тшасковского - 48,79%.

Это означает, что Дуда выиграл с преимуществом почти в полмиллиона голосов. При этом действующий президент победил в меньшем количестве регионов, чем Тшасковский. За оппозиционера больше проголосовали в девяти воеводствах, за действующего президента - в семи.

За Дуду голосовали в основном сельские жители и представители маленьких городов. За Тшасковского – жители больших городов и агломераций.

Избиратель Дуды – старше, с меньшими доходами и часто без высшего образования. За Тшасковского чаще голосуют молодежь и люди с высшим образованием.

Благодаря победе Дуды правящая партия Право и справедливость (ПиС) сумела сохранить свою монополию во власти на ближайшие пять лет. Однако, эксперты прогнозируют, что власть будет встречаться все с большим сопротивлением общества. Президентские выборы показали: Польша расколота и поляризована. Почти половина поляков готова голосовать за любого, лишь бы не за власть.

Украинский вопрос

Исторические вопросы в отношениях с Украиной играют важную роль для ПиС и избирателей Анджея Дуды. Акцент на этой теме наверняка сохранится.

Примечательно, в избирательной кампании не было разговора об иммигрантах, в том числе из Украины. ПиС хотел обратиться к вопросу беженцев, но для этого не было никакого повода. Анджей Дуда говорил о том, что Польша гостеприимно приняла украинцев, но это не было темой кампании.

Ради победы Дуда искал голоса среди польских ультраправых и радикалов. А это плохой сигнал для Украины. Не исключено, что возможны новые конфликты с Украиной из-за исторических вопросов.

“Увеличению радикализма в Польше будет способствовать усиливающийся экономический кризис. Никто точно не знает его масштабов — со времени начала пандемии коронавируса правительство ограничивалось лишь обтекаемыми формулировками, мол Польша на фоне стран ЕС хорошо справляется. Однако уже известно, что вскоре после выборов — из-за которых данные по экономике оставались тайной — парламент будет пересматривать бюджет этого года. Ухудшение конъюнктуры для таких режимов, как ПиС, неизбежно приводит к поиску внешних врагов. И хоть в этой кампании Украина и украинцы таковыми не стали (высшие госчиновники обошли вниманием даже выпавший на 11 июля установленный ПиСом государственный день памяти Волынской трагедии) — опыт предыдущего правления партии Качиньского показывает, что в случае необходимости кризис с Украиной можно обеспечить. Чтобы потом попытаться из него "выйти", объявив очередную победу на международной арене”, - считает главный редактор портала украинцев Польши Пространство Игорь Исаев.