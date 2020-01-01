После мощных штормов в ЮАР образовалась густая пена, полностью засыпавшая побережье и гуляющих там людей.

В ЮАР образовавшаяся во время шторма пена покрыла прибрежные районы города Кейптауна.

На фотографиях, сделанных на побережье города, видно как клубы густой пены засыпают местных жителей.

Во время шторма волны превышали в высоту десять метров.

Cмотрите фотогалерею: Кейптаун накрыло густой пеной

Ранее сообщалось, что в 2018 году Одессе на некоторых пляжах можно было увидеть необычное явление. На стыке воды и песка образовалась желтоватая пена, которую горожане уже в шутку прозвали морским капучино.

Также сообщалось, что появившаяся на улицах японского города Фукуока после землетрясений пена оказалась средством пожаротушения, вытекшим из специального резервуара.

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