В ЕС осудили превращение Собора Святой Софии в мечеть

В Евросоюзе считают, что это решение спровоцирует раскол между последователями разных религий и будет подрывать усилия по продвижению диалога и сотрудничеству.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза поддержали предложение призвать Турцию пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле. Соответствующее решение было принято в понедельник, 13 июля на заседании в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Совет осудил решение Турции превратить такой важный памятник как Софийский собор в мечеть. Это решение будет вызывать настороженность, спровоцирует раскол между последователями разных религий и будет подрывать наши усилия по продвижению диалога и сотрудничеству. Получена широкая поддержка призвать турецкие власти пересмотреть и отменить это решение", - сказал Боррель.

Таким образом в ЕС отреагировали на решение Госсовета Турции, который 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Справка: Собор Святой Софии - бывший патриарший православный собор, всемирно известный памятник византийского зодчества был построен в 530-тых годах. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После этого ряд европейских стран осудил это решение. Они сочли такой шаг вызовом всему миру.

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