В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь

Один из четырех смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне Штатов, был отменен в день его осуществления.

В США судья Таня Чаткэн своим решением отменила проведение первой за 17 лет смертной казни на федеральном уровне. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что Чаткэн решила дать четырем осужденным за убийство детей возможность оспорить смертные приговоры, вынесенные 15 июня генеральным прокурором США Уильямом Барром.

"Поскольку интересам общества не соответствует проведение поспешного судебного процесса и (в то же время) соответствует процесс подтверждения того, что применение наиболее серьезного наказания происходит в соответствии с нашей Конституцией, суд считает издание предварительного судебного запрета соответствующим интересам общества", - заявила судья.

Решение было принято судом в понедельник, 13 июля - в день, когда должна была состояться первая казнь. Еще две планировалось привести в исполнение на этой неделе.

Как сообщал Корреспондент.net, в США впервые за почти два десятилетия преступников приговорили к высшей мере наказания на федеральном уровне. Им должны были сделать смертельные инъекции.

Ранее смертные приговоры в стране выносились на уровне штатов.

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