60-летняя тайна. Гибель группы Дятлова

По официальной версии, девять человек, входивших в группу, погибли после схода лавины, но не все удовлетворены такими выводами.

Группа опытных туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года во время лыжного похода в Свердловской области.

Гибель группы Дятлова - одна из самых масштабных и наиболее загадочная трагедия в истории советского/российского туризма и экстремального спорта.

Читай также: В России через 60 лет выяснили причину загадочной гибели туристов

Высказывалось 75 версий гибели девяти путешественников, вплоть до высадки инопланетян.

Но в российской Генпрокуратуре утверждают, что нашли все ответы на вопросы.

60 лет назад

27 января 1959 года группа из девяти опытных туристов из спортклуба Уральского политехнического института во главе с пятикурсником радиотехнического факультета 23-летним Игорем Дятловым отправилась в лыжный поход, посвященный предстоявшему XXI съезду КПСС.

За 16 дней дятловцы должны были пройти на лыжах около 350 км и взойти на две вершины Уральского хребта, Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к третьей, самой высокой категории трудности. План и маршрут были утверждены комиссией при Свердловском городском комитете по физкультуре и спорту.

Читай также: Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР – соцопрос

12 февраля группа не пришла в пункт назначения. 20 февраля начались поиски. Еще через шесть дней на восточном склоне горы Холатчахль, в дикой местности в 128 км к северо-западу от города Ивделя были найдены тела шестерых, а позднее еще троих туристов. В нескольких десятках метров выше находилась их палатка с разрезанными стенками.

На трупах не было теплой одежды, у троих имелись травмы, следы борьбы отсутствовали. Непосредственной причиной смерти, как установила судмедэкспертиза, стало переохлаждение.

Длительное расследование

Расследование гибели девяти человек проходило в феврале-мае 1959 года. В качестве причины смерти туристов советские прокуроры использовали следующую формулировку: “стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии”. Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов.

В 1990 годы история гибели группы Дятлова стала широко известна в России и других странах. Этой истории посвятили множество книг, десятки документальных и игровых фильмов.

Читай также: СБУ обнародовала документы о репрессиях в СССР

“Главной загадкой остается выход всей группы из палатки. Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на её крыше, подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку“, - говорилось в радиограмме, отправленной 2 марта руководителем поисковой группы Евгением Масленниковым.

Окончательная версия

Российской следствие пришло к выводу, что на палатку ночью сошла лавина. Туристы, боясь быть раздавленными новой снежной волной, сделали разрезы и вылезли из нее.

Группа ушла на 50 метров вниз, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Но найти палатку туристы уже не смогли. Попытались вернуться, но, будучи полуодетыми, замерзли: температура была минус 40-45 градусов.

Читай также: Создано защищенное от коронавируса место для путешествий

Следственный эксперимент на месте трагедии показал, что в условиях такой видимости найти палатку, даже примерно зная ее расположение, можно было лишь случайно.

Альтернативные мнения

Гибель группы Дятлова приписывалась испытанию инфразвукового или психотропного оружия, шаровой молнии, беглым заключенным, представителям коренного народа манси, чью священную гору туристы якобы осквернили, браконьерствовавшим милиционерам, американским шпионам, искавшим на Урале ядерные объекты, какому-то дотоле неизвестному природному явлению, и даже снежным людям и инопланетянам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram