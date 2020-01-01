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В Лондоне во время пандемии COVID увеличилось число мертворождений

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Британки избегали посещения больниц из-за страха перед коронавирусной инфекцией, заявили врачи.
Беременные женщины не посещали больницу из-за COVID-19
Беременные женщины не посещали больницу из-за COVID-19
Pixabay

В столице Великобритании в университетской больнице Святого Георгия значительно возросло число детей, что родились мертвыми. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что за четыре месяца до пандемии коронавируса в медучреждении только двое детей из 1000 рождались без признаков жизни. С февраля до июня 2020 года этот показатель увеличился до девяти.

По словам исследователей, ни одна женщина, родившая неживого ребенка, не болела COVID-19.

Однако, заверяют эксперты, пандемия все же повлияла на неутешительную статистику – беременные женщины избегали посещать врачей, боясь заразиться вирусом, вследствие чего могли быть упущены серьезные проблемы.

Напомним, в Днепре беременная женщина, инфицированная COVID-19, потеряла двойню.

Также сообщалось, что в Мексике родились тройняшки, зараженные коронавирусом, хотя родители были здоровы.

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Теги: Британия, беременность, Лондон, новорожденный
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Источник: korrespondent.net

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