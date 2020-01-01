МИД Турции: Святая София - собственность страны

Анкара отвергла критику Евросоюза, недовольного превращением всемирно известного собора в мечеть.

Определение статуса собора Святой Софии является суверенным правом Турции, заявил 13 июля пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

Таким образом дипломат ответил на призыв ЕС пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.

"Еще раз подчеркиваем, что Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в ее отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики. Никто не может вмешиваться в наше суверенное право", - подчеркивается в заявлении Аксоя.

Он отметил, благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для представителей всех религий, а работы внутри здания "не повредят желаемым критериям для сохранения в списке всемирного культурного наследия".

Напомним, 10 июля высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть.

Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. По декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка с 1934 года здание стало музеем. В 1985 году оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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