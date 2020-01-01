В Германии назвали сложными переговоры нормандской четверки

Глава немецкого МИД отметил "минимальный консенсус" в политике Евросоюза в отношении России в виде регулярного продления санкций.

Политика Германии во время председательства в Совете ЕС будет направлена на отношения России и Украины. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. <...> Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить", - сказал он.

Также министр сообщил, что переговоры в "нормандском формате" о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно, полного прекращения огня на востоке Украины так и не достигнуто.

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Маас.

При этом глава МИД Германии удержался от ответа на вопрос о необходимости ввести дополнительные санкции против РФ за ее действия в Сирии.

Напомним, министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что формат минских переговоров могут менять только лидеры "нормандской четверки".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "непростой" встречу политсоветников нормандской четверки в Берлине.

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