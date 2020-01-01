В США футбольная команда изменит расистское название на фоне протестов

Команда по американскому футболу Washington Redskins прекратит использовать это название, теперь владелец и тренер команды разработают новое название и логотип.

В США одна из главных команд американского футбола Washington Redskins прекратит использовать название и логотип на фоне протестов против расизма в стране. Об этом сообщает The Hill во вторник, 14 июля.

"Сегодня мы объявляем, что прекращаем использование имени и логотипа Redskins (краснокожие - ред.)", - заявили в команде.

Теперь владелец команды и главный тренер работают над новым названием и логотипом, которые "будут способствовать улучшению статуса".

Еще в начале месяца на фоне протестов против расовой дискриминации в США команда заявила, что ее название, апеллирует к представителям коренного населения Америки, может быть изменена.

Также стадион FedEx, где базируется Washington Redskins, прислал требование владельцу изменить название команды, а сеть спортивной одежды Nike изъяла из продажи именную продукцию с ее логотипами.

Ранее руководство Washington Redskins категорически отказывалось менять название, но в конце концов было вынуждено пойти на уступки.

Напомним, что ранее в Миссисипи решили заменить расистский флаг на другой. Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в Штатах с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими.

Также сообщалось, что в США решили не унижать эскимосов и отказались от названия эскимо. В компании Dreyer's, которая выпускает мороженое, заявили, что привержены делу расового равноправия.

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