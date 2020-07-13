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На границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов

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Количество мигрантов уменьшилось на одну пятую из-за карантинных ограничений по всему миру.
Из-за пандемии на границах ЕС стало меньше нелегальных мигрантов
Из-за пандемии на границах ЕС стало меньше нелегальных мигрантов

За первое полугодие 2020 года число незаконных пересечений внешних границ Евросоюза существенно снизилось. Об этом сообщает пограничная агентство ЕС Frontex в Twitter во вторник, 14 июля.

"В первой половине этого года количество нелегальных пересечений границы на внешних границах стран Европы уменьшилась почти на одну пятую по сравнению с прошлым годом - до 36 400", - сказано в публикации.

В основном это произошло в связи с пандемией COVID-19, пояснили в ведомстве.

Ранее в ООН заявили, что из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев. Эксперты прогнозируют небольшой прирост количества мигрантов в 2020 году в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

Также сообщалось, что наплыв мигрантов в Британию побил рекорд. Еще 270 тыс. прибывших из третьих стран остались в Великобритании на год и больше, тогда как поток из ЕС становится все меньше.

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Теги: Европа, ЕС, Евросоюз, граница, беженцы, пандемия, мигранты, нелегальные мигранты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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