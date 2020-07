На границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов

Количество мигрантов уменьшилось на одну пятую из-за карантинных ограничений по всему миру.

За первое полугодие 2020 года число незаконных пересечений внешних границ Евросоюза существенно снизилось. Об этом сообщает пограничная агентство ЕС Frontex в Twitter во вторник, 14 июля.

"В первой половине этого года количество нелегальных пересечений границы на внешних границах стран Европы уменьшилась почти на одну пятую по сравнению с прошлым годом - до 36 400", - сказано в публикации.

В основном это произошло в связи с пандемией COVID-19, пояснили в ведомстве.

In the first half of this year, the number of illegal border crossings at Europe’s external borders fell by nearly a one-fifth from a year ago to 36 400, mainly because of the effects of the COVID pandemic https://t.co/nA8nudoyhg pic.twitter.com/MuORsYjdXp — Frontex (@Frontex) July 13, 2020

Ранее в ООН заявили, что из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев. Эксперты прогнозируют небольшой прирост количества мигрантов в 2020 году в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

Также сообщалось, что наплыв мигрантов в Британию побил рекорд. Еще 270 тыс. прибывших из третьих стран остались в Великобритании на год и больше, тогда как поток из ЕС становится все меньше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet