В США при посадке разбился истребитель F-16

Это пятое крушение боевого самолета в США, начиная с мая и вторая авария F-16 в этом месяце.

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и выжил, сообщила 49-я эскадрилья Военно-воздушных сил США в понедельник, 13 июля.

"F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени (03:00 вторника по Киеву – ред.). Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами", – говорится сообщении.

Причины аварии самолета расследуются.

Телеканал Fox News указывает, что это пятое крушение боевого самолета в США с мая и вторая авария F-16 в этом месяце. Так, 1 июля F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС в Южной Каролине. Пилот погиб.

Также сообщалось, что в мае в США за неделю разбились два самолета пятого поколения – F-35A и F-22 Raptor.

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