Умер ведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара

Специалист по электронике и радиотелемеханике, известный своим участием в телепередаче Разрушители легенд Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стала аневризма головного мозга, пишет CNN.

Соведущий Имахары Адам Сэвидж написал в своем Twitter, что будет скучать по своему другу.

"Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем", - подчеркнул Сэвидж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.