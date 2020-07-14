Умер ведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара

Талантливый инженер и ведущий популярного телепроекта скончался на 50 году жизни. У него была аневризма головного мозга.

Имахара вел шоу с 2005 по 2014 год Twitter

Специалист по электронике и радиотелемеханике, известный своим участием в телепередаче Разрушители легенд Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стала аневризма головного мозга, пишет CNN.

Соведущий Имахары Адам Сэвидж написал в своем Twitter, что будет скучать по своему другу.

"Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем", - подчеркнул Сэвидж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend. — Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020

Имахара был соведущим знаменитого телешоу с 2005 по 2014 год.

Он начал свою карьеру в одном из подразделений Lucasfilm на должности инженера по лицензированию. Потом работал в компании Industrial Light and Magic, где отвечал за визуальные эффекты в фильмах Затерянный мир: парк юрского периода, Звездные войны, Терминатор 3: Восстание машин, Матрица: Перезагрузка, Матрица: Революция.

В шоу Разрушители легенд Имахара специализировался на создании различной электроники и роботов для экспериментов.

Научно-популярное телешоу Разрушители легенд в 2003-2016 годах выходило на телеканале Discovery. В программах ведущие проверяли различные городские мифы, легенды, слухи из интернета и распространенных заблуждений.

Ранее сообщалось, что Эннио Морриконе похоронили в Риме под музыку к фильму Миссия. Композитора в последний путь проводили близкие люди – семья и друзья.

Также Korrespondent.net писал, что умер звезда фильма Одиннадцать друзей Оушена.

Легенда Голливуда скончался у себя дома в Калифорнии. Ему шел 99 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet