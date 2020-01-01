В Австралии министр оконфузился с маской

Выступая с призывом носить защитные маски, австралийский министр оконфузился в прямом эфире местного телеканала.

Министру здравоохранения Австралии Грегу Ханту не удалось надеть медицинскую маску с первой попытки в эфире телеканала. Видеозапись опубликовал Телеграм-канал Пул №3.

Министр в эфире телеканала 7news призвал граждан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В качестве примера он решил сам надеть маску. Первый раз он надел маску, закрыв ею глаза. Затем у него не получилось зацепить за уши петли маски, после этого министр надел маску криво.

Ранее сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса оконфузился с маской во время брифинга.

Также сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс после критики стал носить маску. Ранее СМИ упрекнули Майкла Пенса в том, что он подает дурной пример американцам, не пользуясь средством защиты от коронавируса.

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