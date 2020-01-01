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Рейс 752: МИД отреагировало на новую версию Ирана

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Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана.
Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами, подчеркивает МИД Украины
Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами, подчеркивает МИД Украины
twitter.com/CGTNOfficial
 
Официальный Киев настаивает на уголовном расследовании с установлением всех фактов, которые привели к уничтожению иранскими военными украинского гражданского самолета в небе над Тегераном 8 января 2020 года. Об этом во вторник, 14 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
 
 
По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана о сбивании самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины из-за человеческой ошибки. 
 
"Утверждать, что это была человеческая ошибка - рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.
 
По его словам, причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами. "После этого можно будет говорить о той или иной версии сбивания украинского самолета", - пояснил глава МИД.

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

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Теги: Иран, самолет, МАУ, сбит боинг, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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