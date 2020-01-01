Самолет Ryanair экстренно сел в Лондоне из-за угрозы взрыва на борту

После приземления самолет был отбуксирован на отдаленную стоянку. Все пассажиры покинули салон.

Ничего подозрительного на борту самолета Ryanair найдено не было ВВС

Самолет ирландского лоукостера Ryanair из Кракова в Дублин совершил срочную посадку в Лондоне, после того как на его борту нашли записку с сообщением о взрывчатке на борту. Об этом сообщает ВВС во вторник, 14 июля.

Самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед. При посадке пассажирский борт сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС

После приземления самолет был отбуксирован на отдаленную стоянку, пассажиры покинули салон.

Полиция сообщила, что ничего подозрительного на борту найдено не было, а двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет были арестованы по подозрению в угрозах воздушному судну.

Пресс-секретарь Ryanair сообщила, что судно и пассажиры проверяются полицией Великобритании, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете.

"Пассажиры в Дублине, ожидающие вылета в Краков, переводятся на запасной самолет, чтобы свести к минимуму любые задержки на рейс", – уточнили в авиакомпании.

Напомним, в начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю, получив разрешение авиационного регулятора Италии ENAC.

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