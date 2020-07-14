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Глава МИД рассказал, как Украина "выгребает" по вине Саакашвили

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Бывший грузинский президент продолжает активно и резко критиковать нынешнюю власть страны.
После каждого заявления украинского посла вызывают в МИД Грузии
После каждого заявления украинского посла вызывают в МИД Грузии
 
Публичные высказывания председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наносят ущерб украинско-грузинским отношениям. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
 
"Есть гражданин Украины, который не наделен правами представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина Михаил Саакашвили. Частное лицо выступает, а государство, извините, выгребает", - сказал Кулеба.
 
По его словам, каждое заявление Саакашвили заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему протест.
 
Напомним, МИД Грузии вызвало посла Украины Игоря Долгова из-за заявления Михеила Саакашвили, в которых он называл действующую власть Грузии "нелегитимной".
 
Еще ранее в Грузии заявили, что не будут портить отношений с Киевом из-за Саакашвили.

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Теги: Украина, Грузия, МИД Украины, Дипломатия, МИД, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    14.07.2020, 12:12
Оценка:  0
xapi3mat
кусать кормящую - его кредо!
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