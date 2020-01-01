В Монголии 15-летний подросток скончался от бубонной чумы

Мальчик умер по пути в больницу. Несколькими днями ранее он с друзьями ел блюдо с мясом сурка.

От бубонной чумы умер 15-летний подросток в Монголии. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны во вторник, 14 июля.

Инцидент произошел в юго-западной части страны. Мальчик скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.

Теперь более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин.

Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.

Напомним, что ранее в Китае зафиксировали случай бубонной чумы. Заболел скотовод во Внутренней Монголии. Теперь до конца года в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике инфекции.

Позже в ВОЗ оценили угрозу от бубонной чумы в Китае и Монголии. Представитель организации заявила, что бубонная чума всегда существовала и остается на протяжении веков.

Не только Covid. Вспышка бубонной чумы

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