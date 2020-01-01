В Греции вандалы забросали камнями мечеть
Мечеть Осман-шаха была построена в XVI веке известным османским архитектором. Вандалы разбили в ней дверь.
В Греции вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала. Об этом сообщает местный портал trikalanews.gr.
Отмечается, что инцидент может быть связан с решением президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери.
Полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились.
Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.
Как известно, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Ряд стран Европы выразил недовольство от такого решения, особенно отношения Анкары обострились с Грецией из-за Айя-Софии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент