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В Греции вандалы забросали камнями мечеть

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Мечеть Осман-шаха была построена в XVI веке известным османским архитектором. Вандалы разбили в ней дверь.
Вандалов разыскивают
Вандалов разыскивают
 
В Греции вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала. Об этом сообщает местный портал trikalanews.gr.
 
Отмечается, что инцидент может быть связан с решением президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
 
Нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери.
 
Полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились.
 
Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.
 
Как известно, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
 
Ряд стран Европы выразил недовольство от такого решения, особенно отношения Анкары обострились с Грецией из-за Айя-Софии.

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Теги: Греция, вандалы, нападение, Собор, мечеть
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Источник: korrespondent.net

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