В Греции вандалы забросали камнями мечеть

Мечеть Осман-шаха была построена в XVI веке известным османским архитектором. Вандалы разбили в ней дверь.

В Греции вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала. Об этом сообщает местный портал trikalanews.gr.

Отмечается, что инцидент может быть связан с решением президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери.

Полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились.

Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.

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