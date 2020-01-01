Украина поднялась в рейтингах цифровизации управления

Рейтинг по внедрению электронного правительства и электронному участию граждан составляется ООН на основе изучения ситуации в 193 странах.

В рейтинге стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина поднялась на 29 позиций благодаря запуску мобильного приложения Дия pixabay.com

Украина в 2020 году поднялась на 13 позиций в рейтинге ООН наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран, заняв 69 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные ООН.

Топ-5 в рейтинге занимают Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия. В рейтинге ООН стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина поднялась на 29 позиций, заняв 46 место.

Лидерами в этом рейтинге являются Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.

Рейтинг по внедрению электронного правительства и электронному участию граждан составляется ООН на основе изучения ситуации в 193 странах мира.

Как сообщалось ранее, составлен рейтинг привлекательности паспортов различных стран во время пандемии. Рейтинг "силы" паспорта во время пандемии возглавила Япония - ее граждане могут без визы или с визой по прибытии посетить 191 страну и территорию.

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