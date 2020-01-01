Бабарико не зарегистрировали на выборах президента Беларуси

Причиной отказа в регистрации Виктора Бабарико названа его якобы противоправная деятельность и незаконно полученные доходы.

ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 14 июля.

"Причиной отказа в регистрации Бабарико председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации", – говорится в сообщении.

Также в ЦИК заявили, что Бабарико использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства комиссия сочла участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО Белгазпромбанк, акционерами которого являются российские Газпром и Газпромбанк.

Как известно, Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся под арестом. Экс-главе Белгазпромбанка обвинения предъявлены по трем статьям УК Беларуси: о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере.

Как сообщалось, документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень. Этап проверки подписей прошли шесть кандидатов: у Цепкало оказалось 75 249 подписей против необходимых 100 тысяч.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "дал сигнал" начать дело против оппонента на выборах. По его словам, оппозиционные кандидаты на грядущих выборах хотят расшатать ситуацию внутри страны.

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