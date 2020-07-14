Адвокат Трампа показал карту Украины без Крыма

За три дня ролик с картой Украины без аннексированного полуострова просмотрели 139 000 раз.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится на канале YouTube Джулиани.

Такой картой юрист проиллюстрировал видео на своем канале. На ролике Джулиани якобы разоблачает "коррупцию" экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является основным конкурентом Трампа на грядущих выборах.

Пост с видео он также продублировал в Twitter, Facebook и Instagram. На канал Джулиани подписаны 111 000 человек, за три дня ролик просмотрели 139 000 раз.

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