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Адвокат Трампа показал карту Украины без Крыма

Комментариев: 2
За три дня ролик с картой Украины без аннексированного полуострова просмотрели 139 000 раз.
Джулиани показал карту в нескольких соцсетях
Джулиани показал карту в нескольких соцсетях
УП
 
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится на канале YouTube Джулиани.
 
Такой картой юрист проиллюстрировал видео на своем канале. На ролике Джулиани якобы разоблачает "коррупцию" экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является основным конкурентом Трампа на грядущих выборах.
 
Пост с видео он также продублировал в Twitter, Facebook и Instagram. На канал Джулиани подписаны 111 000 человек, за три дня ролик просмотрели 139 000 раз.
 
 

Напомним, ранее известное издание The New York Times опубликовало статью с картой Украины без Крыма.

Еще сообщалось, как один из туристических сайтов Португалии - Viseu Now опубликовал карту Европы и Украины без Крыма.

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Теги: США, Крым, карта, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    14.07.2020, 13:51
Оценка:  0
Колишній-східняк
Когда-то в Штатах в магазине меня спросили, откуда я? Я с казал, что с Украины, знаете где это? Одна миссис сказала, что, наверное, это где-то возле Монголии. О Монголии, видать, она что-то всё таки слышала.
Michael2811    14.07.2020, 13:42
Оценка:  -1
Michael2811
Ну шо сынку????
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