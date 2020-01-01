Азербайджан и Армения показали видео обстрелов
Азербайджанские и армянские военные опубликовали видеоролики с артиллерийскими обстрелами позиций противника.
Азербайджан опубликовал видео снятое дроном с артиллерийскими ударами по позициям армянской армии. В Армении также опубликовали видео обстрела.
Обе стороны утверждают, что контролируют оперативную обстановку.
Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия.
Также сообщалось, что видео удара армии Азербайджана по позициям Армении опубликовало Минобороны Азербайджана.
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