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Азербайджан и Армения показали видео обстрелов

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Азербайджанские и армянские военные опубликовали видеоролики с артиллерийскими обстрелами позиций противника.

Азербайджан опубликовал видео снятое дроном с артиллерийскими ударами по позициям армянской армии. В Армении также опубликовали видео обстрела.

Обе стороны утверждают, что контролируют оперативную обстановку.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия.

Также сообщалось, что видео удара армии Азербайджана по позициям Армении опубликовало Минобороны Азербайджана.

 

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Теги: война, видео, Армения, Азербайджан, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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