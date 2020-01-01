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Индийский суд вернул сокровища на $22 млрд бывшим владельцам

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Верующие на протяжении сотен лет жертвовали храму изделия из золота, серебра и драгоценных камней.
Храм Шри Падманабхасвами занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый храм в мире
Храм Шри Падманабхасвами занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый храм в мире
Twnews.se
 
Верховный суд Индии вернул индуистский храм Шри Падманабхасвами во владение потомкам местной правящей династии. Об этом сообщило издание Time of India.
 
 
Династия махараджей владела храмом до 2000-х годов, когда власти штата Керала подали на них в суд за неспособность обеспечить охрану и сохранность ценностей храма.
 
Проведенная в 2011 году инвентаризация в хранилищах храма позволила установить наличие ценностей в виде ювелирных изделий из серебра, золота, драгоценные камни на сумму $22 млрд. 
 
Как сообщалось, ранее в Индии виновных в изнасиловании казнили через семь лет после вынесения приговора. За несколько часов до приведения приговора в исполнение Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты.

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Теги: суд, золото, Индия, храм
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Источник: korrespondent.net

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