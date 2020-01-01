Индийский суд вернул сокровища на $22 млрд бывшим владельцам

Верующие на протяжении сотен лет жертвовали храму изделия из золота, серебра и драгоценных камней.

Храм Шри Падманабхасвами занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый храм в мире Twnews.se

Верховный суд Индии вернул индуистский храм Шри Падманабхасвами во владение потомкам местной правящей династии. Об этом сообщило издание Time of India.

Династия махараджей владела храмом до 2000-х годов, когда власти штата Керала подали на них в суд за неспособность обеспечить охрану и сохранность ценностей храма.

Проведенная в 2011 году инвентаризация в хранилищах храма позволила установить наличие ценностей в виде ювелирных изделий из серебра, золота, драгоценные камни на сумму $22 млрд.

Как сообщалось, ранее в Индии виновных в изнасиловании казнили через семь лет после вынесения приговора. За несколько часов до приведения приговора в исполнение Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты.

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