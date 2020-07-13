Президента Косово допросили в международном трибунале

Президент Косово отвергает обвинения международного трибунала, выдвинутые на основании проведенного расследования.

Тачи во время войны возглавлял Освободительную армию Косово kosova-sot.info

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи в понедельник, 13 июля, дал показания в Гааге в офисе специального трибунала, который занимается расследованием военных преступлений, совершенных в Косово в 1998-1999 годах во время войны за независимость от Сербии. Об этом сообщило издание Balkan Insight.

Тачи во время войны возглавлял Освободительную армию Косово. Официальное обвинение против него и другого влиятельного косовского политика, бывшего полевого командира Кадри Весели, было выдвинуто 24 июня.

Президент Косово отвергает обвинения международного трибунала, выдвинутые на основании проведенного расследования и собранных многочисленных свидетельств. По словам Тачи, он мог сделать политические ошибки, но не военные преступления.

Как сообщалось, после двухлетнего перерыва с 12 июля под эгидой Евросоюза возобновился политический диалог между Сербией и Косово.

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