Опубликовано видео спасения экипажа сбитого вертолета ВС Франции

Военный вертолет ВС Франции был сбит в 2019 году в Мали во время проведения операции Бархан.

Опубликованы кадры спасения экипажа военного вертолета Франции, сбитого террористами ИГ в ночь с 13 на 14 июня 2019 года в зоне проведения операции Бархан в Мали.

Сообщается, что два вертолета Gazelle и Eurocopter Tiger шли в едином строю, когда один из них был подбит. Вертолет упал и загорелся, трое членов экипажа ранены.

Пилоты второго вертолета Tiger приземлились в непосредственной близости от сбитой машины. Экипаж Gazelle ползком и перекатами добрался до Tiger.

Профессиональные действия экипажа вертолета сопровождения спасли жизнь трех военных.

Ранее сообщалось, что учебный военный вертолет ВВС Кении разбился при перелете из столицы страны Найроби в город Гарисcа.

Также сообщалось, что на остров Змеиный впервые за 12 лет сел пограничный вертолет. Вертолетчикам Госпогранслужбы удалось восстановить возможности для полетов над территориальным морем к самой отдаленной заставе.

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